Haberler

Bayburt'ta besici ve yetiştiricilere yemlik arpa satışı yapılacak

Bayburt'ta besici ve yetiştiricilere yemlik arpa satışı yapılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Toprak Mahsulleri Ofisi, Bayburt'ta besici ve yetiştiricilere yönelik yemlik arpa satışı yapacak. Başvurular 12 Ocak 2026 tarihine kadar alınabilecek ve satış fiyatı 11,58 TL olarak belirlendi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Bayburt'ta besici ve yetiştiricilere yönelik yemlik arpa satışı yapılacak. Satış kapsamında başvurular 12 Ocak 2026 tarihine kadar alınacak.

TMO tarafından gerçekleştirilecek yemlik arpa satışından faydalanmak isteyen besici ve yetiştiricilerin, İşletme Tescil Belgesi ile birlikte Bayburt Ziraat Odasına başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Yemlik arpanın satış fiyatı 11,58 TL, son başvuru tarihi ise 12 Ocak Pazartesi olarak belirlendi.

Üreticilerin mağduriyet yaşamamaları adına başvurularını istenilen belge ile belirtilen süre içerisinde tamamlamaları istendi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

Hastane mescidinde kahreden görüntü: İzleyenler bakanlığı etiketledi
Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor

Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik

Öğretmenler dikkat! Yönetmelik sil baştan değişti