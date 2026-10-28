Bayburt'ta 4 köyün petrol potansiyeline ilişkin teknik rapor Vali Eldivan'a sunuldu

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Bayburt'un Ortaçimağıl, Saruhan, Kurbanpınar ve Uluçayır köylerindeki petrol potansiyelinin araştırılması ve olası sondaj çalışmalarına yönelik hazırlanan teknik rapor, Vali Mustafa Eldivan'a sunuldu.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Gümüşhane Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Nafız Maden ve iş insanı Nurettin Memiş'i makamında kabul etti. Görüşmede, daha önce ön incelemeleri yapılan 4 köydeki petrol potansiyeli, muhtemel rezervlerin tespiti ve bundan sonraki süreçte izlenecek sondaj adımları değerlendirildi.

Öte yandan, Bayburt Kent Konseyi, kentin petrol potansiyelinin araştırılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) başvuruda bulunmuştu. Konsey, bölgede jeolojik ve jeofizik sismik çalışmaların yürütülmesini ve 2027 yılı yatırım programına alınmasını talep etmişti.

Çalışmalarla Bayburt'un yer altı kaynaklarının ekonomiye kazandırılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı