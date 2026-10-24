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Bayburt Kent Konseyi, petrol araması için 2027 yatırım talebinde bulundu

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Bayburt Kent Konseyi, petrol araması için 2027 yatırım talebinde bulundu
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Bayburt Kent Konseyi, petrol potansiyelinin araştırılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TPAO'ya başvurdu. Konsey, 2023'te olumlu sonuç veren numunelerin ardından jeolojik ve jeofizik sismik çalışmaların 2027 yatırım programına alınmasını istedi.

Bayburt Kent Konseyi, kentte petrol potansiyelinin araştırılması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) başvuruda bulundu. Konsey, jeolojik ve jeofizik sismik çalışmaların 2027 yılı yatırım programına alınmasını talep etti.

Kent Konseyi tarafından hazırlanan başvuruda, 2023 yılında Bayburt'un Orta Çimağıl, Saruhan, Kurbanpınar ve Uluçayır köylerinde petrol arama araştırmaları kapsamında alınan su ve çamur numunelerinin sonuçları ele alındı. Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nafiz Maden öncülüğündeki teknik heyetin çalışmalarından elde edilen numune sonuçlarının olumlu olduğu ve bölgenin petrol potansiyeli taşıyabileceği ifade edildi.

Konseyin açıklamasında, bölgede 1926 ve 1930 yıllarında da dönemin şartlarında petrol arama çalışmaları yapıldığı, köylülerle gerçekleştirilen görüşmelerde ise geçmişte belirli alanlarda petrol varlığını destekleyen bilgilerin edinildiği aktarıldı.

Başvuruda, bölgede petrol bulunup bulunmadığının bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarılması için gerekli jeolojik ve jeofizik sismik çalışmaların yapılması istendi. Petrol varlığının tespit edilmesi durumunda bunun Bayburt ve ülke ekonomisine katkı sağlayabileceği kaydedildi.

Kent Konseyi, bölgede yürütülen araştırmalara katkılarından dolayı Prof. Dr. Nafiz Maden ve teknik heyetine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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