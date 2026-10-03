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Bayburt Aydıntepe'de 2027 ÇKS başvurularında son güne bırakmayın uyarısı yapıldı

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Bayburt Aydıntepe'de 2027 ÇKS başvurularında son güne bırakmayın uyarısı yapıldı
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Bayburt Aydıntepe'de 2027 Üretim Yılı ÇKS başvuruları sürüyor. Üreticilere 1 Eylül'de başlayıp 31 Aralık 2026'da sona erecek başvurularda arazi, ürün ve belgelerini kontrol etmeleri, e-Devlet işlemini tamamlamaları ve son güne bırakmamaları uyarısı yapıldı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 2027 Üretim Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları devam ederken, üreticilerin başvuru sürecinde dikkat etmesi gereken hususlar hatırlatıldı.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal ve teknik personel, ilçede faaliyet gösteren Ziraat Odası Şubesini ziyaret ederek 2027 Üretim Yılı ÇKS başvuru işlemleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette başvuruların sağlıklı ve eksiksiz yürütülmesi, üreticilerin dikkat etmesi gereken konular ve kurumlar arası iş birliği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

1 Eylül tarihinde başlayan 2027 ÇKS başvuruları, 31 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.

Üreticilerin başvuru sırasında arazi bilgilerinin güncel ve doğru olduğunu kontrol etmeleri, ektikleri ürün bilgilerini gerçeğe uygun şekilde beyan etmeleri, kira, mülkiyet ve muvafakatname gibi belgelerini kontrol etmeleri gerekiyor. Başvuru tamamlandıktan sonra kayıt ve ürün bilgilerinin yeniden kontrol edilmesi, e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda işlemin tamamlandığından emin olunması önem taşıyor.

Üreticilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ÇKS başvurularını son güne bırakmamaları konusunda da ayrıca uyarıda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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