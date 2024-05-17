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Bayburt Atlı Spor Kulübü Engelliler Haftası'nda Öğrencilere Unutulmaz Bir Gün Yaşattı

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Bayburt'ta faaliyet gösteren cirit kulüplerinden Bayburt Atlı Spor Kulübü, Engelliler Haftası dolayısıyla çiftlik kapılarını özel öğrencilere açarak, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Bayburt'ta faaliyet gösteren cirit kulüplerinden Bayburt Atlı Spor Kulübü, Engelliler Haftası dolayısıyla çiftlik kapılarını özel öğrencilere açarak, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Kurucakol köyündeki Bayburt Atlı Spor Kulübüne ait çiftliğe öğretmenleri gözetiminde getirilen öğrenciler, at binerek keyifli vakit geçirdiler. İlk defa atlarla tanışan çocuklar eğlenceli bir gün geçirirken, çocukların mutlulukları da gözlerinden okundu. At binmek için sıraya giren çocukların heyecanlı bekleyişleri ve sabırsız halleri ise yüzlerde tebessüm oluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Merkezi, Bayburt Atlı Spor Kulübü ve özel eğitim okulları ortaklığında özel öğrencilere yönelik at binme etkinliği düzenlendi. Öğrencileri doğayla ve atlarla buluşturan Bayburt Atlı Spor Kulübü, Kurucakol köyündeki çiftlikte minik öğrencileri, öğrenci velilerini ve öğretmenleri misafir etti.

At binme etkinliği öncesinde Gençlik Merkezi Gönüllüleri, minik öğrencilerle oyunlar oynadı. Palyaçoların yer aldığı etkinlikte çocuklar top oynayıp, ip atlayıp, çiftlikte özgürce koşuşturarak enerjilerini attılar. Oyunların ardından minik öğrenciler cirit sporcuları ve öğretmenleri gözetiminde atlara bindirildi. Atlardan korkan özel çocukları da atlardan mahrum bırakmayan kulüp sporcuları çocukların atlara dokunmalarına olanak tanıyıp, öğrencilerin atlara alışmalarını sabırla beklediler. Atlara alışan ve artık korkmayan çocuklar daha sonra atlara binerek, sporcular eşliğinde çiftlikte tur attılar. Gönüllerince eğlenen çocuklar, çok mutlu olduklarını da söylediler.

Öğrencilerin doğayla iç içe olmalarını önemli bulduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, "Engelliler Haftası münasebetiyle ilimizde özel eğitim alan öğrencilerimizi, çiftlikte misafir ettik. Bu tür programları önemsiyoruz, sürekli de yapıyoruz. Öğrencilerimiz hem doğayla buluşsun, hem de diğer canlılarla iç içe olsun istedik. Hayvan sevgisini pekiştiren güzel bir etkinlik oldu. Programımızda palyaço gösterileri, piknik ve buna bezer etkinlikler icra edildi. Bu ve bu tür programları devam ettirme gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü, Bayburt Atlı Spor Kulübü olarak bu tür etkinliklerin içerisinde her zaman yer aldıklarını, almaya da devam edeceklerini bildirerek, "Özel eğitim öğrencilerimizle yaptığımız bu etkinliği artık Bayburt Atlı Spor Kulübü olarak geleneksel hale getirdik. İnşallah ilerleyen zamanlarda da fırsat buldukça kardeşlerimizle bu tür etkinliklere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Kadir Köprücü ise, çocukların sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Peygamber efendimiz buyuruyor ki, "Hayır kıyamete kadar atın alnına nakşedilmiştir." Dolayısıyla, bu şifa ve hayır kaynağını insanlara sunmak bizim boynumuzun borcudur. Bu özel günde, özel ve güzel çocukların yanlarında olmak bizleri de gönülden mutlu etmiştir. Bu vesileyle, Engelliler Haftası kutlu olsun. Onların yüzlerindeki tebessümü görmek bizlere yetiyor" sözlerini kullandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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