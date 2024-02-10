Batman Havalimanı'nda Ocak ayında 55 bin 544 yolcu havayolunu kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nda 2024 yılı Ocak ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

İstatistiklere göre, Batman Havalimanı'nda Ocak ayında, iç hat yolcu trafiği 54 bin 784 oldu. Dış hat yolcu trafiği 760 oldu. Ocak ayında Batman Havalimanında toplamda 55 bin 544 yolcu havayolunu kullandı. Ocak ayında Batman Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 351, dış hatlarda 5 olmak üzere toplamda 356'ya ulaştı. Yük, kargo, posta, bagaj trafiği ise Ocak ayında toplamda 557 ton oldu. - BATMAN