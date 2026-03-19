Bedava lahanayı duyan yağmura rağmen tarlaya akın etti

Batman'ın Kuyubaşı Mahallesi'nde ürünlerini satamayan bir çiftçi, lahanalarını bedava dağıtma kararı aldı. Sağanak yağmura rağmen yüzlerce vatandaş, tarlaya akın ederek ücretsiz lahana aldı. Çiftçi, böyle bir yoğunluk beklemediğini söyledi.

Batman'da ürünlerini satamayan bir çiftçi, çareyi lahanaları ücretsiz dağıtmakta buldu.

Kuyubaşı Mahallesi'nde lahanaların bedava olduğunu duyan yüzlerce vatandaş, sağanak yağmura aldırış etmeden tarlaya akın etti. Kısa sürede yüzlerce kişinin toplandığı tarla adeta insan seline döndü. Vatandaşlar kimi poşetlerle, kimi çuvallarla lahana toplarken, bazıları ise kucaklayabildiği kadar ürünü alarak tarladan ayrıldı. Bazı vatandaşlar araç bagajlarını tamamen lahana ile doldurdu.

İsmini açıklamak istemeyen çiftçi, ürünlerini satamadığı için böyle bir karar aldığını belirterek, "Bedava olduğunu duyan herkes araçlarını yol kenarına park edip tarlaya koştu. Bu kadar yoğunluk beklemiyordum, görünce şaşırdım" dedi.

Yağışa rağmen yoğun ilginin olduğu dağıtım sırasında zaman zaman izdiham yaşanırken, vatandaşlar ücretsiz sebze almanın memnuniyetini dile getirdi.

Öte yandan, tarlada oluşan yoğunluk nedeniyle çevrede kısa süreli trafik hareketliliği de yaşandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

