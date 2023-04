Batıkent Sakinleri, Yenimahalle Belediyesi Tarafından Düzenlenen İftar Yemeğinde Buluştu

Ramazan ayı boyunca iftar programlarında vatandaşları bir araya getiren Yenimahalle Belediyesi, mahalle iftarında bu kez Batıkentlileri buluşturdu. İftar programında Batıkentlileri yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "İlçemizde 14 yıldır birlik, beraberlik ve hoşgörü ortamının devamlılığını sağlamak, komşuluk ilişkilerini pekiştirmek için mahalle iftarları düzenliyor, soframızı paylaşıyoruz" dedi.

Yüzlerce mahalle sakinini bir araya getiren iftar programına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Erhan Aras ve Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

"İFTAR SOFRALARINDA BİR OLUYORUZ"

Batıkent sakinlerine seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Her yıl binlerce vatandaşımızı iftar sofralarında buluşturuyoruz. Fakir zengin ayrımı yapmaksızın her yurttaşımız aynı sofralarda buluşuyor. Bir oluyor, hoşgörü ve kardeşlik içerisinde bir Ramazan geçiriyor. Ülke olarak birlik ve beraberliğimizin daim olması adına Ramazan ayı bize büyük bir fırsat sunuyor. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle büyük acılar yaşıyoruz. On binlerce vatandaşımızı bu büyük felakette kaybettik ve bir o kadar yaralımız var. Yüce Allah'tan bize bir daha böylesine acılar yaşatmamasını diliyorum. Depremde kaybettiğimiz yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum" dedi.