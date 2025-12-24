Piyango konusunda Başvaizden net açıklama: 'Haramdır, caiz değildir'

Yeni yıla sayılı günler kala Milli Piyango bileti alanların sayısı arttı. Milli Piyango'nun bir kumar olduğu ifade eden Başvaiz Saffet Bölükbaşı, "Kumardan elde edilen kazanç açık ve net bir şekilde söylemek gerekirse haramdır, caiz değildir. İnsan hayır yapacaksa kendi kazancı ile hayır yapmalıdır" dedi.

Yeni yıla girmeye sayılı günler kala Milli Piyango bilet satışları arttı. Halkı ikiye bölen piyango bileti hakkında açıklamalarda bulunan Sivas Müftülüğü Başvaizi Saffet Bölükbaşı, bunun haram olduğunu söyledi. Piyango ikramiyesiyle yapılacak hayır işlerinin kabul olmayacağını ifade eden Bölükbaşı, "Bu yapılan İslam'a taban tabana zıt bir durumdur" ifadelerini kullandı.

"Haramdır, caiz değildir"

Maide Suresi'nden örnek veren Başvaiz Saffet Bölükbaşı, "Yüce Rabbimiz -"Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz- diye ifade ediyor. Dolayısıyla kumardan elde edilen kazanç açık ve net bir şekilde söylemek gerekirse haramdır, caiz değildir. Peygamber Efendimizin (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) de bu konuda dikkat çekici bir hadisi var. -İnsanoğlu elinin emeğinin karşılığında kazandığından daha değerli bir şey yememiştir- buyuruyor. Davut aleyhisselam da bizzat elleriyle yaptığı zırhlardan elde ettiği parayla geçimini sağlardı. Dolayısıyla insan için en değerli şey, bizzat alın teri dökerek zihnini, kafasını, bedelini kullanarak elde ettiği gelirdir. Bu yüzden kumar kolayca kazanılan bir şey olduğu için İslam dininde haram olarak kabul edilmiştir" dedi.

"Haramın binası olmaz"

Piyango ikramiyesi çıkması durumunda hayır işleyeceklerini söyleyen vatandaşlara da tavsiyede bulunan Bölükbaşı, "Atalarımız 'Haramın binası olmaz' derler. Dolayısıyla o kişinin ilk önce yapması gereken, o harama tevessül etmemesi, bulaşmamasıdır. Onun yaptığı hayır, kesinlikle Allah katında makbul değildir. İnsan hayır yapacaksa kendi kazancı ile hayır yapmalıdır. Cenab-ı Hak kendi imkanı olmayıp kazanamayan insanlardan böyle bir hayır istememektedir. Dolayısıyla bu yapılan, İslam'a taban tabana zıt bir durumdur. Maide Suresi'ndeki ilgili ayette Cenab-ı Hak bunun haram olduğunu ifade ediyor. Peygamberimiz de Davut aleyhisselam gibi bir kral peygamberin bile devlet gelirlerinden değil, bizzat kendi emeği ile yemesini ifade ediyor. Onun için bize düşen şey, Allah'ın verdiğine razı olup rızkın peşinde koşarak alın teri sonucunda elde edeceği yemeği yemelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu. - SİVAS