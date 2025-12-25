Haberler

Mesa Artaş Kantur Akdaş İş Ortaklığı'ndan açıklama

Güncelleme:
Mesa-Artaş-Kantur-Akdaş İş Ortaklığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in daire alımında piyasa fiyatları üzerinden işlem yapıldığını açıkladı. Yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek amacıyla bu bilgileri paylaştıklarını belirtildi.

Mesa-Artaş-Kantur-Akdaş İş Ortaklığı yapmış olduğu açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in proje kapsamında daire satın almasında herhangi bir anormalliğin olmadığını, fiyatların diğer müşterilere uygulanan fiyatlarla aynı olduğunu duyurdu. Akın Gürlek'in Tema İstanbul 2 isimli siteden İki yıl önceki almış olduğu taşınmazda piyasa fiyatlarından satışın yapıldığı belirtildi.

Mesa - Artaş - Kantur - Akdaş İş Ortaklığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Akın Gürlek, diğer tüm müşterilerimiz gibi projemizden bir adet daire satın almıştır. Kendisine uygulanan satış fiyatı, herhangi bir müşterimize uygulanan fiyatlardan farklı olmayıp, iki yıl önce geçerli olan satış fiyatları üzerinden işlem gerçekleştirilmiştir" denildi.

Açıklamada, yaklaşık iki yıl önce, Tema İstanbul 2 Projesi'nden satışı yapılan bir taşınmaz hakkında kamuoyuna yönelik paylaşılan yanlış bilgilendirmeler nedeniyle doğru bilgilerin paylaşılması zaruretinin doğduğu belirtildi.

Mesa - Artaş - Kantur - Akdaş İş Ortaklığının açıklamasında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Akın Gürlek, diğer tüm müşterilerimiz gibi projemizden bir adet daire satın almıştır. Kendisine uygulanan satış fiyatı, herhangi bir müşterimize uygulanan fiyatlardan farklı olmayıp, iki yıl önce geçerli olan satış fiyatları üzerinden işlem gerçekleştirilmiştir. Bu konuyla ilgili yapılan açıklamalara karşılık olarak, bu hususları kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmek amacıyla paylaşmaktayız" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

