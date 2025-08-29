Başkan Erkan'dan 30 Ağustos mesajı

Hacılar Genç İş Adamları Derneği (HAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan; 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Erkan, Büyük Zafer'in 103'üncü yıldönümü vesilesiyle yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi; "1919'da yakılan bağımsızlık meşalesi, milletimizin inancı ve kararlılığıyla 30 Ağustos 1922'de Büyük Zafer ile taçlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bu eşsiz zafer, milletimizin 'ya istiklal ya ölüm' diyerek neleri başarabileceğinin en açık göstergesidir. 30 Ağustos; sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda bağımsızlık, birlik ve beraberlik yolunda verilen mücadelenin destansı bir ifadesidir. Bugün bizler, genç girişimciler ve iş dünyasının temsilcileri olarak, bu büyük mirasın sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyor; ülkemizi daha güçlü, daha yenilikçi ve daha müreffeh yarınlara taşımak için çalışıyoruz. Bu gurur gününde; başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." - KAYSERİ

