Başkan Duranay, Yerel Esnafa Destek Çağrısı Yaptı

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, 2025-2026 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte yerel esnafa destek olma çağrısında bulundu. Zincir mağazalar ve internet alışverişlerinin yerel esnafı olumsuz etkilediğine dikkat çeken Duranay, vatandaşları yerel alışveriş yapmaya davet etti.

2025-2026 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul alışverişlerinde yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Ziya Duranay, vatandaşlara yerel esnafa destek olma çağrısında bulundu.

Başkan Duranay, yaptığı açıklamada, son yıllarda zincir mağazalar ve internet üzerinden yapılan alışverişlerin artış gösterdiğini belirterek, bu durumun yerel esnafı olumsuz etkilediğini vurguladı.

Duranay açıklamasında, "Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte, öğrencilerimizin okul ihtiyaçlarını karşılama telaşı başladı. Bu süreçte, zincir mağazalar ve internet alışverişlerinin giderek arttığını gözlemliyoruz. Ancak bizler, şehrimizin ekonomik gücünü korumak ve esnafımıza sahip çıkmak için alışverişlerimizi mümkün olduğunca yerel esnafımızdan yapmalıyız.

Unutmayalım ki küçük esnafımız; zor günlerimizde kapılarını bizlere açan, her zaman yanımızda olan insanlardır. Yerel esnafımıza sahip çıkmak, sadece bireysel bir tercih değil; şehrimizin sosyoekonomik ve kültürel yapısına da sahip çıkmak demektir" diye konuştu.

Tüm vatandaşları okul sezonunda alışverişlerini yerel esnaftan yapmaya davet eden Duranay, hem öğrenci ihtiyaçlarının karşılanmasında hem de yerel ekonominin güçlenmesinde bu tercihin önemli rol oynadığını belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
