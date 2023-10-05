Başkan Çerçioğlu, Germencik'te vatandaşlarla bir araya geldi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve beraberindekilerle Germencik pazarcı esnafını ziyaret etti.

Vatandaşlar, Germencik Pazarı'nı ziyaret eden Çerçioğlu'na yoğun ilgi gösterdi. Pazardan alışveriş yapan vatandaşlar, fiyatların çok yüksek olmasından şikayet etti. Pazarcı esnafı ise girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından yakınarak satış yapamadıklarını ileri sürdüler. Başkan Çerçioğlu'na bazı belediye bürokratları ve siyasiler de eşlik etti.

Vatandaşlar, pazar ziyareti sırasında Çerçioğlu'na yüksek enflasyonun alım gücünü düşürdüğünü ileri sürdü. Pazardan alışveriş de yapan Çerçioğlu, esnafa hayırlı işler diledi. - AYDIN