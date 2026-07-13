KAYSO Başkanı Büyüksimitci 15 Temmuz'un 10. Yılında Birlik ve Üretim Mesajı Verdi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un Türk milletinin bağımsızlığına, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Başkan Büyüksimitci, "15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimiz, devletine, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkarak hain darbe girişimini bertaraf etmiş, birlik ve beraberlik içinde tüm dünyaya örnek olacak tarihi bir destan yazmıştır. O gece ortaya konulan milli birlik ruhu, ülkemizin en büyük gücü olmaya devam etmektedir" dedi.

Ekonomik bağımsızlığın milli bağımsızlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, şu değerlendirmede bulundu:

"15 Temmuz'da milletimiz demokrasisini korudu, bugün ise sanayicimiz aynı kararlılıkla üretmeye, yatırım yapmaya, istihdam oluşturmaya ve ihracatını artırmaya devam ediyor. Güçlü ekonomi, güçlü sanayiyle mümkündür. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmanın yolu, yüksek katma değerli üretimden, teknoloji odaklı yatırımlardan ve küresel rekabet gücümüzü artırmaktan geçmektedir. Kayseri Sanayi Odası olarak sanayimizin dönüşümünü desteklemeye, üyelerimizin rekabet gücünü artırmaya ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Başkan Büyüksimitci, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında, başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın; birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı