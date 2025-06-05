Bartın'da Arefe Günü Alışveriş Yoğunluğu

Bartın'da Arefe Günü Alışveriş Yoğunluğu
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Bartın il merkezindeki çarşı ve pazarlarda Arefe gününde alışveriş yoğunluğu gözlemleniyor. Bayram hazırlıkları için şehirde bulunanlar, marketlerde ve mağazalarda akın ederken, gençler de kafelerde vakit geçiriyor.

Bartın'da Arefe yoğunluğu

BARTIN - Bartın il merkezindeki çarşı ve pazarlarda Arefe yoğunluğu yaşanıyor.

Bartın'da yaşayanlar ya da bayram tatili için erkenden şehre gelenler, bayram alışverişini yapmak için çarşı ve pazarlara akın etti. Kimileri bayram sofraları için eksikliklerini tamamlarken, bazıları da bayramda ikram etmek için çikolata ve şekerleme aldı. Kimi ise mağaza mağaza dolaşarak, bayramlıklarını seçti. Arefe gününde alışveriş yapanlara, kafelere giden gençler de eklenince yoğunluk oluştu.

Sabah saatlerinde başlayan yoğunluk gün boyu devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - Yerel
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