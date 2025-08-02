Bandırma'da Yaz Kur'an Kursları Etkinlikleri Kapsamında Halı Saha Futbol Turnuvası Sona Erdi

Bandırma Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından 2025 yılı Yaz Kur'an Kursları etkinlikleri kapsamında düzenlenen halı saha futbol turnuvası, 1 Ağustos 2025 tarihinde oynanan final ve üçüncülük maçlarıyla sona erdi.

Özel bir halı sahasında gerçekleşen müsabakalarda gençler hem centilmence mücadele etti hem de birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdi. Turnuvada dereceye giren cami takımları şu şekilde sıralandı:

Birinciliği, 100. Yıl Yeni Camii, 2'inci Levent Camii, 3'üncülüğü Ahmet Selahaddin Camii ve 4'üncülüğü Sahilyenice Camii aldı.

Turnuva sonunda Bandırma İlçe Müftüsü Dr. Abdülhamid Pehlivan, dereceye giren takımlara kupa ve hediyelerini takdim etti. Organizasyon boyunca dostluğun, hoşgörünün ve kardeşliğin ön planda olduğu maçlarda, kaybedeni olmayan bir atmosfer hakim oldu. - BALIKESİR