Haberler

Bandırma'da spor tesisleri ve yurtlarda bakım ve yenileme çalışmaları sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bandırma'da spor tesisleri ve yurtlarda bakım ve yenileme çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı tesislerde bakım, onarım, temizlik ve yenileme çalışmaları sürüyor. Çalışmalarla spor tesisleri, yurtlar ve eğitim alanlarının daha temiz ve güvenli hale getirilmesi, gençlerin daha iyi ortamlarda spor yapması hedefleniyor.

Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı spor tesisleri, yurtlar ve eğitim alanlarında bakım, onarım, temizlik ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı birimlerde bulunan tesislerde, ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında hizmet birimleri ve toplu kullanım alanlarında temizlik, bakım, onarım, çevre düzenlemesi ve yenileme işlemleri yapılıyor.

Tesislerin daha temiz, güvenli ve düzenli hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtilirken, gençlerin daha iyi ve güvenli ortamlarda spor yapabilmesi ve eğitim faaliyetlerinden yararlanabilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, tesislerdeki bakım ve yenileme çalışmalarının ihtiyaçlar doğrultusunda devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beyoğlu'nda camide 5 bin euro çalındı, 620 dakikalık kayıtla şüpheli tutuklandı

Camideki hırsızlıkta inanılmaz takip! 620 dakika, 24 kamera
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Camide servet dolu çantayı çaldı! Polis 620 dakikalık görüntüyü izleyip yakaladı

Camide servet dolu çantayı çaldı! 620 dakikalık takiple yakalandı
Necla Uygur'un o röportajı yeniden hatırlandı: Sıra bende

Necla Uygur'un ölmeden önceki sözleri ortaya çıktı! Adeta hissetmiş
İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi

İstanbul'da çöken binada korkulan oldu
Bursa'da kepenk indiren esnaftan çarpıcı veda: Alacaklılar, öbür dünyada görüşelim

Kepenk indiren esnafın alacaklılarına mesajı bomba

81 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Faciadan dönüldü

81 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın siyah tişört sayısı 1200'e ulaştı, eşi isyan etti

Acun Ilıcalı'nın siyah tişörtlerinin sayısı eşini isyan ettirdi
Ali Nuhoğlu villa devirlerini anlattı: İmamoğlu'nun bilgisi vardı

Mahkemede para trafiğini ve villa devrini açık açık anlattı