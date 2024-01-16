Bandırma Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Sokak Hayvanlarına Destek Projesi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kantin işletmeciliği yapan işletme sahibi, sokak hayvanları için önemli bir projeye imza attı.

Bandırma'da uzun yıllardır kantin işletmeciliği yapan Celal Erbaş, Bandırma Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki kantin işletmesinde öğrencilerden artakalan yiyecekleri topluyor. Erbaş toplanan yiyecekleri, Kayacık Mahallesi'nde ki sokak hayvanlarına da verilebilmesi için mahallede ikamet eden bir ailenin her gün gelip aldığını ifade ediyor. Okuldaki öğrenciler tarafından benimsenen proje ise yoğun ilgi görüyor. Öğrenciler kantinden aldığı yiyeceklerin arta kanlarını "sokak hayvanlarına kalan yemek" ve "geri dönüşüm boş ambalaj" kutusu olmak üzere iki ayrı kutulara ayrıştırıyorlar.

Her akşam ders saati bittikten sonra toplanan yiyecekler Kayacık Mahallesi'ndeki hayvanlara ve okul etrafında yaşayan sokak hayvanlarına veriliyor. Kantin İşletmecisi Celal Erbaş projenin öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Erbaş "Uzun yıllar Bandırma'da okullarda kantin işletiyoruz. Bandırma Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hayata geçirdiğimiz projeye öğrencilerimizin yoğun ilgi gösteriyor olması bizleri de memnun ediyor" dedi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de projeden oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Öğrenciler, "Sokak hayvanları için farkındalık adına güzel bir proje. Yiyemediğimiz yiyecekleri "sokak hayvanlarına kalan yemek" isimli bölüme bırakarak bizde projeye destek veriyoruz. Öğrenciler projede emeği geçenlere teşekkür ettiklerini ifade ettiler. - BALIKESİR