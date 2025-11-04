Balıkesir'de Yeşil Zeytin Hasadı ve Kırma Süreci

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yeşil zeytin hasadı tüm hızıyla sürüyor. Hasatla birlikte, bölgeye özgü geleneksel yöntemlerle kırma zeytinlerin hazırlanma süreci de başladı. Toplanan taze yeşil zeytinler önce dikkatlice kırılıyor, ardından acılığını gidermek için su dolu kaplara alınıyor. Zeytinlerin suyunun haftada bir kez değiştirilmesi, doğal fermantasyon sürecinin sağlıklı ilerlemesi için büyük önem taşıyor. Yaklaşık iki haftalık bu işlemin sonunda, Burhaniye'nin meşhur kırma zeytinleri sofralarda yerini alıyor.

Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki işyerinin önünde, "hamarat" adı verilen tahtayla zeytin kıran 57 yaşındaki Fatih Özkan, yörede zeytin rekoltesi çok düşük olduğundan, fiyatların arttığını söyledi. Özkan şöyle konuştu:

"Zeytin kırma sezonumuz başladı. Yeşil zeytinlerimizden kırma zeytin yapmaktayız. Bu sene rekolte geçen seneye göre düşük. Yağmur olmadığından zeytinler biraz daha ufak. Hazırladığımız tuzlama ve kırma zeytini piyasaya sürmekteyiz. Kırmalık zeytinler 100-120 lira arasında değişirken, hazırlanmış bir şekilde olduğunda da 140 liraya satıyoruz. Kırma zeytinlerimizi bir hafta bekletiyoruz, iki tane kesme şeker atıp güneşte tutuyoruz, zeytinlerimizin güzel sararması için.

Arkasından ikinci haftada da tuzlu su yapıyoruz. Tuzlu suda 3-4 gün beklettikten sonra da yemeye başlıyoruz. Biz limon tuzu katılması taraftarı değiliz. Doğal olarak bu peroksit gazı vardır. Bunun midemizi ve bağırsaklarımızın çalışmasında çok büyük faydaları vardır. Bunun böyle hazırlanması daha güzel daha kaliteli oluyor."