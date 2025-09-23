Balıkesir'de Üniversite Öğrencilerine Karşılama Etkinliği Düzenlendi

Balıkesir Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı için üniversite öğrencilerine yönelik karşılama düzenledi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden Balıkesir'e gelen öğrenciler, şehirdeki stratejik noktalarda kurulan bilgilendirme stantlarında karşılandılar.

Üniversite öğrencilerinin Balıkesir'e kolay adapte olmalarını sağlamak için hazırlanan karşılama stantları, şehrin önemli noktalarına kuruldu. Otobüs terminallerinden üniversite kampüslerine, yurtlardan toplu taşıma duraklarına kadar pek çok farklı noktada öğrencilere şehir hakkında kapsamlı bilgiler veriliyor ve ulaşım, konaklama gibi konularda yardımcı olunuyor.

Yurtlarda konaklayacak öğrenciler için yapılan bilgilendirmeler ise yurtların konumlarından sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu sayede öğrenciler, üniversite hayatlarına olduğu kadar sosyal yaşamlarına da kolayca uyum sağlayabiliyorlar.

Karşılama stantlarını ziyaret eden öğrenciler, şehri tanımalarının yanı sıra ihtiyaç duydukları konularda rehberlik almanın kendilerine büyük kolaylık sağladığını belirtiyorlar. Aldıkları bilgiler sayesinde şehirdeki ilk günlerini daha rahat geçiriyorlar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Balıkesir, gençlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek modern imkanlarla donatılmış bir şehir olarak öne çıkıyor. Yeni eğitim-öğretim yılına başlarken, öğrencilerimize sunduğumuz yurtlar, spor tesisleri ve kültürel etkinliklerle, onların hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Yaşam kalitesi ve sunduğu fırsatlarla Balıkesir, gençler için ideal bir şehir. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, Gençlik ve Spor Şehri Balıkesir'e hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR