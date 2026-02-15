Edremit'te fırtınada deniz ve kara adeta birleşti
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Altınoluk sahilinde saatte 90 kilometreyi aşan lodos fırtınası, dev dalgalarla caddeleri doldurdu. Bir metreye kadar su altında kalan Kordon'da birçok işletme zarar gördü.
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk sahilinde saatte 90 kilometreyi aşan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtınada dev dalgalar sahili aşarak caddeleri doldururken, denizin karayla birleştiği anlar kameralara yansıdı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkisini giderek artıran lodos fırtınası nedeniyle Altınoluk Kordonu yaklaşık 1 metre su altında kaldı. Sahil bandında bulunan çok sayıda işletme sular altında kalırken, işletmelerde mahsur kalan vatandaşlar araçlarıyla bölgeden uzaklaştı. Fırtınanın sabahın erken saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, vatandaşların sahil kesimlerinden uzak durmaları konusunda uyarılar yapıldı.
Fırtına nedeniyle sahil bölgesinde maddi hasar oluşurken, ekiplerin hava şartlarının normale dönmesinin ardından hasar tespit çalışmalarına başlayacağı bildirildi. - BALIKESİR