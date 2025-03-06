Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
Mimar Ece Gürel'in bulunduğu yerle ilgili tuhaf gerçek

Ece Gürel'in bulunduğu yerle ilgili tuhaf gerçek
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şehidin evine galoşla girdi

Şehidin evine galoşla girdi
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı

Balıkesir'de Ramazan'da Balık Tüketimi Azaldı

Balıkesir'de Ramazan'da Balık Tüketimi Azaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma'da balıkçı esnafı, Ramazan ayında tezgahlardaki doluluğa rağmen balığa olan ilginin azaldığını ve fiyatların düştüğünü belirtiyor. Balık fiyatları Ramazan öncesinde 350-450 TL arasında değişirken şu an 250 TL'ye kadar düştü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balıkçı esnafı Ramazan'da tezgahlardaki doluluğa rağmen balığa olan ilginin azaldığını belirtiyor.

Bandırma Balık Hali'nde Ramazan ayıyla birlikte balık fiyatları düşüşe geçti. Denizlerde 15 Nisan'da sona erecek av sezonu öncesinde tezgahlar farklı türde balıklarla dolarken, esnaf bolluğa rağmen vatandaşların balığa olan ilgisinin Ramazan ayında azaldığını belirtiyor.

Balıkçı Barış Yıldız, Ramazan ayında vatandaşların balık tüketimini azalttığını ve bu durumun fiyatları düşürdüğünü ifade etti. Yıldız, "Ramazan'ın bereketiyle birlikte tezgahlarda balık çeşitliliği oldukça fazla. Ancak satışlarımız beklediğimiz düzeyde değil. Vatandaşlarımız Ramazan ayında balık tüketimine daha az yöneliyor. Fakat şu an fiyatlar oldukça uygun. Ramazan sonrasında av yasağıyla birlikte fiyatların artacağını düşünüyoruz" dedi. Ramazan öncesinde 350-450 TL arasında değişen hamsi fiyatlarının 250 TL'ye kadar düştüğünü belirten Yıldız, fırtınanın balık fiyatları üzerinde büyük bir etkisi olmadığını, ancak ilerleyen günlerde balık arzının azalmasıyla fiyatların yeniden yükselebileceğini dile getirdi.

Bandırma Balık Hali'nde satılan balıkların güncel fiyatları ise şöyle: Karadeniz hamsi: 250 TL, Marmara iri hamsi: 350 TL, Ege istavrit: 150 TL, yerli istavrit: 200 TL, palamut (tane): 250 TL, Karadeniz levrek (Tane): 150 TL, deniz levrek: 200 TL, Karadeniz mezgit: 200 TL, bako: 400 TL, yerli somon (Kg): 400 TL. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İşte ekiplerin Mimar Ece Gürel'i sağ bulduğu anlar
img

Pide yapılan tezgahta terlikle gezdi
img

Başbakanla telefon konuşmasını ifşa edip, açık açık tehdit etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırında hijyen skandalı! Pide yapılan tezgahta terlikle gezdi

Pide yapılan tezgahta terlikle gezdi
Nihat Hatipoğlu'na cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı

Cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı
Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim bekleniyor

Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Kayıp Ece Gürel sağ olarak bulundu! İşte ekiplerin genç mimarı bulduğu anlar

İşte ekiplerin Mimar Ece Gürel'i sağ bulduğu anlar
Benfica'nın Barcelona yenilgisinde faturayı Kerem Aktürkoğlu'na kestiler

Mağlubiyetin faturası Kerem'e kesildi
Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı

Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.