Kekik ve zeytinyağı, doğanın iki şifa kaynağı taşbaskıda bir araya geldi

Kekik ve zeytinyağı, doğanın iki şifa kaynağı taşbaskıda bir araya geldi
Güncelleme:
Ayvalık'ta zeytin sezonu sürerken, kekikli zeytinyağı üretimi büyük ilgi gördü. Mutlu Köy Muhtarı Erdinç Tügen, doğal alışkanlıklardan yola çıkarak bu yeni ürünü geliştirdiklerini söyledi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zeytin sezonu tüm hızıyla devam ederken, bölgenin şifa deposu kekikleri ile zeytinyağı taşbaskı sisteminde bir araya gelerek kekikli zeytinyağı ortaya çıktı. Mutlu Köy Muhtarı Erdinç Tügen, köyde üretilen kekikli zeytinyağının ortaya çıkış sürecini anlatarak ürünün gördüğü yoğun ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Tügen, kekikli zeytinyağı fikrinin sofralardaki doğal alışkanlıklardan doğduğunu ifade etti. Tügen, "Kekikli zeytinyağı nasıl fikri gelişti? Her birimizin sofrasında et ürünlerimiz doğal olarak haftanın gününe göre sofralarımızda oluyor. Etlerin olmazsa olmazı normalde kekiktir. Tabii kekik kullanılan daha başka ürünlerimiz sofra menülerimizde de var. Biz daha evvel zeytinyağımızı döker, daha sonra üstüne kekik serpiştirirdik. Biz öyle bir düşündük ki zeytinyağıyla kekik karışımı çok güzel olacaktır, daha hoş olacaktır ve zeytinyağını menülerimize, etimizin üzerine veya farklı menülerimizin üzerine gezdirdiğimizde kekik aromasıyla beraber gezdirdiğimizde kekik ekme ihtiyacı duymayacağız dedik" dedi.

Tügen, fikri geliştirdikten sonra zeytinyağı üretim baskılarında da uygulamaya başladıklarını belirterek, "Bir fikirle yola çıktık ve bu fikri daha sonra baskılarımızda da uygulayarak şu anda sofralarımıza kekikli çok güzel zeytinyağları üretebilir duruma geldik" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
