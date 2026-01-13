Burhaniye'de Emeklilerin Hak Nöbeti Cumhuriyet Meydanı'nda Sürüyor: Mücadelemiz Emeklilerin Uyanış Mücadelesidir

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, DİSK Devrimci Emekli Sen ve Tüm Emeklilerin Sendikası'nın başlattığı 10 günlük hak nöbeti, Cumhuriyet Meydanı'nda devam ediyor. Tüm Emeklilerin Sendikası Yürütme Kurulu Üyesi Salih Murat Özkan, "Bizim bu mücadelemiz emeklilerin uyanış mücadelesidir. Artık uyandık" dedi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde emeklilerin, maaşlara 20 bin lira seyyanen zam yapılması ve ilaç katılım paylarının kaldırılması talebiyle Cumhuriyet Meydanı'nda başlattıkları 10 günlük hak nöbeti sürüyor. Soğuk havaya rağmen bir araya gelen emekliler, "sadaka değil insanca yaşam" sloganıyla taleplerini dile getirdi. Hak nöbetinin 6. gününde konuşan DİSK Devrimci Emekli Sen Şube Başkanı Selma Püskül, "Biz Devrimci Emekli-Sen olarak Tüm Emeklilerin Sendikası ile 10 günlük başlattığımız bu direnişi sürdürmeye devam ediyoruz. Tüm emekli arkadaşlarımızı da bu direnişimize bekliyoruz. Sadaka değil, insanca yaşam istiyoruz. Susmayacağız, korkmayacağız ve geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

Tüm Emeklilerin Sendikası Yürütme Kurulu Üyesi Salih Murat Özkan ise şunları söyledi:

"Burhaniye'nin kalbinde, Cumhuriyet Meydanı'nda yankılanan bu ses tüm emeklilerin ortak çığlığıdır. Bizi yüzde 12,5 TÜİK zamları ile oyalamayın. Tüm emeklilere seyyanen 20 bin lira maaş artışı yapılsın. Devamında en düşük emekli maaşı en düşük memur maaşına eşitlensin. Sağlıkta katkı payları kaldırılsın. Emekliler açlığa, sefalete mahkum olmasın istiyoruz. Bizim bu mücadelemiz emeklilerin uyanış mücadelesidir. Artık uyandık. Her geçen gün artan gücümüzle diyoruz ki hak verilmez alınır."