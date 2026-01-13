Burhaniye'de Emeklilerin Hak Nöbeti Cumhuriyet Meydanı'nda Sürüyor: Mücadelemiz Emeklilerin Uyanış Mücadelesidir
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde emekliler, maaş artışı ve sağlık yardımlarının kaldırılması talepleriyle 10 günlük hak nöbetine devam ediyor. DİSK Devrimci Emekli Sen'in düzenlediği eylemde, emekliler insanca yaşam istediklerini belirtti.
Haber: Sefer TALAY
(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, DİSK Devrimci Emekli Sen ve Tüm Emeklilerin Sendikası'nın başlattığı 10 günlük hak nöbeti, Cumhuriyet Meydanı'nda devam ediyor. Tüm Emeklilerin Sendikası Yürütme Kurulu Üyesi Salih Murat Özkan, "Bizim bu mücadelemiz emeklilerin uyanış mücadelesidir. Artık uyandık" dedi.
Tüm Emeklilerin Sendikası Yürütme Kurulu Üyesi Salih Murat Özkan ise şunları söyledi:
"Burhaniye'nin kalbinde, Cumhuriyet Meydanı'nda yankılanan bu ses tüm emeklilerin ortak çığlığıdır. Bizi yüzde 12,5 TÜİK zamları ile oyalamayın. Tüm emeklilere seyyanen 20 bin lira maaş artışı yapılsın. Devamında en düşük emekli maaşı en düşük memur maaşına eşitlensin. Sağlıkta katkı payları kaldırılsın. Emekliler açlığa, sefalete mahkum olmasın istiyoruz. Bizim bu mücadelemiz emeklilerin uyanış mücadelesidir. Artık uyandık. Her geçen gün artan gücümüzle diyoruz ki hak verilmez alınır."