Haberler

Burhaniye'de Emeklilerin Hak Nöbeti Cumhuriyet Meydanı'nda Sürüyor: Mücadelemiz Emeklilerin Uyanış Mücadelesidir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde emekliler, maaş artışı ve sağlık yardımlarının kaldırılması talepleriyle 10 günlük hak nöbetine devam ediyor. DİSK Devrimci Emekli Sen'in düzenlediği eylemde, emekliler insanca yaşam istediklerini belirtti.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, DİSK Devrimci Emekli Sen ve Tüm Emeklilerin Sendikası'nın başlattığı 10 günlük hak nöbeti, Cumhuriyet Meydanı'nda devam ediyor. Tüm Emeklilerin Sendikası Yürütme Kurulu Üyesi Salih Murat Özkan, "Bizim bu mücadelemiz emeklilerin uyanış mücadelesidir. Artık uyandık" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Yürütme Kurulu Üyesi Salih Murat Özkan ise şunları söyledi:

"Burhaniye'nin kalbinde, Cumhuriyet Meydanı'nda yankılanan bu ses tüm emeklilerin ortak çığlığıdır. Bizi yüzde 12,5 TÜİK zamları ile oyalamayın. Tüm emeklilere seyyanen 20 bin lira maaş artışı yapılsın. Devamında en düşük emekli maaşı en düşük memur maaşına eşitlensin. Sağlıkta katkı payları kaldırılsın. Emekliler açlığa, sefalete mahkum olmasın istiyoruz. Bizim bu mücadelemiz emeklilerin uyanış mücadelesidir. Artık uyandık. Her geçen gün artan gücümüzle diyoruz ki hak verilmez alınır."

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Selçuk Şahin'in Guendouzi transferi için söylediği şey Fenerbahçelileri kızdırdı

Guendouzi transferi için söylediği şey Fenerlileri epey kızdırdı
Ödüllü narkotik polisi eroin sevkiyatından 26 yıl hapis aldı

Ödüllü polisin gerçek yüzü bambaşka çıktı! Artık hapiste çürüyecek
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap

Başkan adaylığı iddiaları için resmi açıklama
Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesinde sakınca yoktur

MHP'nin ağır topundan, bu iki isim için ezber bozan çıkış