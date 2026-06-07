Manyas ve Gönen'de çeltik ekimi sürüyor

Balıkesir'in Gönen ve Manyas ilçelerinde çeltik ekimi sürüyor.

Balıkesir'in dünyaca ünlü Gönen baldosu pirinci için ekim süreci devam ederken, Gönen ve Manyas ovalarında üreticiler sezon boyunca verimli bir hasat dönemi geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gönen'de yaklaşık 90 bin dekarlık alanda gerçekleştirilen üretimden yılda ortalama 60 bin ton çeltik ve 30 bin ton pirinç elde ediliyor. Manyas ilçesinde ise yaklaşık 70 bin dekarlık alanda 50 bin ton çeltik ve 25 bin ton pirinç üretimi yapılıyor. Mayıs ve haziran aylarında ekimi yapılan çeltik, ilaçlama ve gübreleme işlemlerinden sonra yaklaşık 4 ay kadar su içerisinde bekletiliyor. Eylül ayında ise harman ediliyor. Türkiye genelindeki 655 bin ton pirinç tüketiminin, 280 bin tonunu Gönen ve Manyas ilçeleri karşılıyor.

100 BİN DEKAR ALANDA EKİM YAPILIYOR

Geçen yıla göre ekim alanının yüzde 10 artığını ve bu yıl 100 bin dekara yakın alanda çeltik ekiminin yapıldığını söyleyen Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden, "İlçemizde yağışlardan dolayı çeltik ekimleri kesintili olarak devam ediyor. Genel ağırlıklı olarak baldo cinsi olan Maritsa türü yani iri tane çeltik ekimi yapılıyor. Osmancık yüzde 40, baldo türü yüzde 60 ekiliyor. Çeltiklerimiz geçen yıl olduğu gibi dron ve traktör, motorlu pompa ve elle ekimi yapılıyor. Geçen yıl çeltik verimimiz iyiydi, harmanda fiyatlar güzeldi sonrasında birden fiyatlarda düşüş yaşandı. Dekara 20-23 kilogram arası çeltik tohumu atıyoruz. Maliyetlerimiz çok arttıö dedi.

Haber-Kamera: Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı