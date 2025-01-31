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Balıkçı Talip Aybek'ten Şehit Ailelerine Ücretsiz Balık Desteği

Balıkçı Talip Aybek'ten Şehit Ailelerine Ücretsiz Balık Desteği
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Manisa'nın Selendi ilçesinde 60 yaşındaki balıkçı Talip Aybek, tezgahına gelen şehit ailelerine ücretsiz balık vererek örnek bir davranış sergiliyor. 40 yıldır balıkçılık yapan Aybek, 'Bu iş yerinde şehit ailelerinden ücret alınmamaktadır' yazılı pankart açarak, şehitlerimize olan minnetini dile getiriyor.

Manisa'nın Selendi ilçesinde balıkçılık yapan 60 yaşındaki 2 çocuk babası Talip Aybek tezgahına gelen şehit ailelerine ücretsiz balık vererek örnek bir davranış sergiliyor.

Aslen Uşaklı olan Selendi'nin yerel pazarı olan Perşembe günleri balık tezgahı açan Talip Aybek ilçede örnek bir davranışa imza atıyor. 40 yıldır balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Talip Aybek, tezgahına gelen şehit ailelerinden ücret almıyor.

Tezgahına açtığı pankartta 'Bu iş yerinde şehit ailelerinden ücret alınmamaktadır' yazarak örnek bir davranış sergileyen Aybek, "Biz onların sayesinde bugünlere geldik. Bunun bedelini şehitlerimiz kanlarıyla ödemişlerdir. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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