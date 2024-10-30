Üye Girişi
Haberler

Balıkçı Kenan, Cumhuriyet Bayramı'nda Ücretsiz Balık Ekmek İkram Etti

Balıkçı Kenan, Cumhuriyet Bayramı'nda Ücretsiz Balık Ekmek İkram Etti
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beylikdüzü'ndeki müzesinde iki gün boyunca ücretsiz balık ekmek ve meyve suyu ikram etti. Balcı, etkinlikte Cumhuriyet'in 101. yılını coşkuyla kutladıklarını belirtti.

İstanbul'un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beylikdüzü Balıkçı Kenan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde ücretsiz balık ekmek ve meyve suyu ikram etti.

Usta balıkçı Kenan Balcı, her özel günde geleneksel hale getirdiği balık ekmek ve meyve suyu ikramını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da sürdürdü. Yüzlerce vatandaşa iki gün boyunca balık ekmek ve meyve suyu ikram eden Balcı, "Cumhuriyetimizin 101 yılı kutlu olsun" mesajı verdi.

"Yaşasın Cumhuriyet"

Etkinlikte konuşan ünlü balıkçı Kenan Balcı, "En büyük bayramı kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz" diyerek şöyle konuştu: "101 yıl önce bugün Cumhuriyetimiz ilan edildi. 101 yıldır büyük coşkuyla bayramımızı kutluyoruz. Bizler de vatandaşlarımıza iki gün boyunca ücretsiz balık ekmek ve meyve suyu ikramında bulunuyoruz. Cumhuriyetimizin şan ve şeref dolu yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Gazilerimize şifalar diliyoruz. Yaşasın Cumhuriyet."

Edirne'den Kars'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

İki gün boyunca balık ekmek ikramında bulunan Balcı, "Edirne'den Kars'a tesisimize gelen bütün vatandaşlarımıza balık ekmek ve meyve suyu ikram ediyoruz. Bu sene palamut bol çıktı. Bu bolluğu aynı zamanda halkımızla da paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Balığın çok faydalı bir besin kaynağı olduğunun da altını çizen Balıkçı Kenan Balcı, "Bizler sağlık için haftada en az iki kez balık yemeliyiz. Özellikle çocuklarımıza ve yaşlılarımıza mutlaka balık tavsiye ediyorum. Omega 3 deposu. Balığın faydası saymakla bitmez. Reçeteye yazılmayan tek ilaç balık" şeklinde konuştu.

"Marmara Denizi balık olsaydı tükenmişti"

"Denizler ülkemiz için çok önemli" diyen Balcı, "Denizlerimiz bizlere sunulan en önemli maden. Çeşit çeşit, milyonlarca balık veriyor. İçinde hiçbir şekilde katkı maddesi yok. Deniz o kadar güzel bir nimet ki. Karadeniz ve Marmara Denizi'nin suyu balık olsaydı şimdiye kadar tükenirdi. Asırlardır denizlerde balık tutuluyor yine de bitmiyor. Milyonlarca vatandaşa balık verdik ama yine de balıklar bitmedi. Her sene bol bol çeşit çeşit balık çıkıyor. Denizlerimizde mükemmel bir sistem var. O yüzden bizler denizlerimizi evimiz gibi temiz tutmalıyız. Böyle kusursuz bir sisteme biz de destek verip gözümüz gibi bakmalıyız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Bayramı Yerel Haberler Etkinlikler Kenan Balcı Beylikdüzü istanbul Balcı Ekmek Yerel Yaşam Spor

İspanya'yı sel vurdu! 51 kişi hayatını kaybetti

Avrupa ülkesini sel vurdu! 51 kişi hayatını kaybetti

 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında

 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in DEM Parti hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu

Ahmet Özer'in DEM Parti hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu
CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı

CHP'liler Ahmet Özer paylaşımı beklerken Mansur Yavaş bakın ne yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? Regaip Kandili ne zaman? Diyanet takvimi! MÜGE ANLI ALİ CAN DEMİRCİ OLAYI | Ali Can Demirci öldürüldü mü, nasıl öldü? ABD SEÇİMİ NE ZAMAN? ABD başkanlık seçiminde kim önde? Masterchef 30 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? CANLI ALTIN KURU | 30 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI CANLI İZLE | 30 Ekim maçlarını şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki var mı? ZTK maçları izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün maç var mı? ZTK maçları ne zaman, saat kaçta? MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? BİM 30 EKİM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 30 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.