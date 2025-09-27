Haberler

Balık Sezonu Açıldı: 30'dan Fazla Çeşit Tezgahlarda

Kayseri'de balıkçılık yapan Ali Akçakaya, balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlarda 30'dan fazla balık çeşidinin yerini aldığını belirtti. Hamsi, istavrit ve sardalyanın en çok talep gören türler arasında olduğunu ifade etti.

Balık sezonunun açılmasının ardından denizden gelen mahsuller de tezgahlarda yerini aldı. Kayseri'de balıkçılık yapan Ali Akçakaya, insanların taleplerinin hamsi, istavrit ve sardalyaya daha fazla olduğunu söyleyerek, "30'dan fazla balık çeşidimiz tezgahlarda yerini aldı" dedi.

Küçükten büyüğe bütün balık çeşitlerinin gelmeye başladığını söyleyen Ali Akçakaya, "Önce havaların sıcak olması nedeni ile çok fazla hareketlilik söz konusu değildi ama şimdi balıklarımız da gelmeye başlayınca tezgahlarımız şenlendi. 30'dan fazla çeşit balığımız geldi. Akdeniz, Marmara ve Ege olmak üzere farklı bölgelerden. Küçük balıklardan büyük balıklara doğru sıralarsak hepsi şu anda mevcutta gelmeye başladı. Özellikle şu anda insanların talebi hamsi, istavrit ve sardalya gibi balıklara daha fazla" dedi.

"Balıkta enflasyon yok"

Akçakaya, balık fiyatlarının geçen seneyle hemen hemen aynı olduğunu söyleyerek, "Fiyatlar da çok makul ve uygun. Önceki senenin fiyatları diyebiliriz. Balıkta enflasyon yok diyebiliriz. Çünkü şu anda çok makul ve uygun fiyatlarda satıyoruz. Balık yemenin faydalarını sayacak olursak yediden yetmişe bütün yaş grupları için önemli bir besin kaynağıdır. Bunların içerisinde çocukların beyin gelişiminden yetişkinlerde görülen hastalıklara kadar birçok faydası olduğunu uzmanlarımız söylüyor. Ben vatandaşlarımızın balık tüketirken aldıkları yerlere ve tazeliğine dikkat etmelerini öneriyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
