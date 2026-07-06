Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Muğla'ya geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Dr. İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret, inceleme ve geniş kapsamlı sektör toplantılarına katılmak üzere yarın Muğla'ya geliyor.

Muğla'nın tarımsal ve denizel üretim potansiyelini yerinde inceleyecek olan Bakan Yumaklı, kentin iki büyük lokomotif sektörü olan su ürünleri ve arıcılık (çam balı) faaliyetlerine yönelik özel ziyaretler gerçekleştirecek. Muğla'daki üretim tesislerini gezecek olan Yumaklı, buradaki modern yetiştiricilik süreçleri ve ihracat kapasiteleri hakkında brifing alacak. Ardından, dünya çam balı üretiminin merkezi konumundaki kentte arıcılık faaliyetlerini yerinde inceleyerek üreticilerin taleplerini dinleyecek.

Sektör paydaşları ile çözüm masası

Bakanlık yetkilileri, yerel idareciler ve tarım-orman sektörünün önde gelen temsilcilerinin katılımıyla geniş çaplı bir Sektör Paydaşları Toplantısı düzenlenecek. Toplantıda; kentteki sulama barajı projeleri, Seydikemer Süt Sığırcılığı Organize Tarım Bölgesi ile Milas Avşar Topraksız Örtüaltı Organize Tarım Bölgesi gibi bölgenin geleceğini değiştirecek yatırımlar, zeytinyağı üreticilerinin destekleme primleri ve Bafa Gölü'nün çevresel durumu gibi kritik dosyalar masaya yatırılacak.

Yoğun program kapsamında idari ve siyasi kurumları da ziyaret edecek olan Bakan İbrahim Yumaklı, Muğla Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı başta olmak üzere yerel dinamiklerle bir araya gelecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı