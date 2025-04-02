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Bakan Tekin'den Yerli Markalara Boykot Çağrılarına Tepki

Bakan Tekin'den Yerli Markalara Boykot Çağrılarına Tepki
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yerli ve milli markalara yönelik boykot çağrılarını eleştirerek, bunun ülkenin refahına zarar vereceğini belirtti. Tekin, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yerli ve milli markalara yönelik 'boykot' çağrılarının, ülkemizin daha müreffeh yarınlara ulaşmasına zarar vereceği açıktır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli ve milli markalara yönelik "boykot" çağrılarının, ülkemizin daha müreffeh yarınlara ulaşmasına zarar vereceği açıktır. Bilinmelidir ki, bu büyük millet kendi emeğini kimseye asla yem etmeyecektir. Boykot naralarıyla ayrıştırıcı söylemler üretenler, milletimizin birliği ve beraberliği karşısında her daim yenilmeye mahkumdur" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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