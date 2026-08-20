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Ticaret Bakanı Bolat'tan Bilecik'e Ziyaret: Anlamlı Fidan Dikimi

Ticaret Bakanı Bolat'tan Bilecik'e Ziyaret: Anlamlı Fidan Dikimi
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Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Bilecik'teki temasları kapsamında Valilik bahçesinde adını taşıyan çınar fidanını dikti ve can suyu verdi. Bakan, Bozüyük'te kaymakamlık ve iş adamlarıyla görüştükten sonra Vali Faik Oktay Sözer'i ziyaret ederek kent hakkında bilgi aldı. Ayrıca AK Parti ve MHP il başkanlıkları ziyaretleri sonrası STK'larla istişare toplantısına katılacak.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Bilecik Valiliği bahçesinde adını taşıyan çınar fidanını dikerek can suyu verdi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Bilecik ve Bozüyük'te birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere kentte geldi. Bakan Bolat ilk olarak Bozüyük Kaymakamlığı ziyaret ederek, ardından iş adamlarıyla bir araya geldi. Buradan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, valilik bahçesinde adına hazırlanmış yere çınar fidanı dikerek, can suyu verdi. Son olarak valilik özel defterini imzalayan Bakan Bolat, Vali Sözer'den kentle ilgili bilgi aldı.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, kentte sırasıyla AK Parti ve MHP Bilecik İl Başkanlıklarını ziyaretlerinden ardından, Bilecik İl Ticaret Müdürlüğü'nü ziyaret edecek. Bakan Bolat son olarak Yeni Valilik Konferans Salonu'nda STK'larla istişare toplantısı yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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