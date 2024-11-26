Üye Girişi
Haberler
Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi

ABD füzeleriyle bir kez daha vurulan Rusya'dan dünyayı korkutan açıklama

 Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

 Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza

Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte anne için istenen ceza
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı örnek gösterip 'Karabiber gibi yanarsın' dediler

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı örnek gösterip "Karabiber gibi yanarsın" dediler

Bakan Bak, Gençlerle Bir Araya Gelerek Sporun Önemi Üzerine Konuştu

Bakan Bak, Gençlerle Bir Araya Gelerek Sporun Önemi Üzerine Konuştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ile bir araya geldi. Bakan, gençlerin toplumsal faaliyetlerde yer almasının önemini vurguladı ve gençlere ailelerine değer vermelerini tavsiye etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yusuf Dikeç'in pozu tüm olimpiyatlarda ve hala bir fenomen. Çok doğal bir hareketini insanlar hemen kabullendiler. Bu güzel hareketi bu vizyonu kabullendi" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan ile bir araya geldi. 'Gençler Bakanlığında' projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından bakanlığı anlatan tanıtım videosu izletildi. Programın açılışında konuşan Bakan Bak, "Bakanlığımıza hoş geldiniz sizleri seviyoruz iyi ki varsınız" diye konuştu.

"Toplumsal faaliyetlerde yer almazsanız kendinizi geliştiremezsiniz"

Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) bulunmanın ve çalışmanın önemini vurgulayan Bak, "Sivil Toplum Kuruluşları ve toplumsal faaliyetlerde yer almazsanız kendinizi geliştiremezsiniz. Özellikle sporla ilgili sivil toplum kuruluşlarında bulundum" diye konuştu.

"Ülkemizde gençlikle ilgili ciddi çalışmalar var"

Türkiye'de gençlerle ilgili ciddi çalışmalar olduğuna değinen Bakan Bak, "Ülkemizde gençlikle ilgili ciddi çalışmalar var. Sizlerin bu fırsatları yakalanmanız öğrenmeniz anlatmanız büyük bir fırsat. Bugün de yaklaşık 419 gencimiz bizimle. Bakanlığımızı tanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Yusuf Dikeç'in pozu tüm olimpiyatlarda ve hala bir fenomen"

Yusuf Dikeç'in hareketinin bir fenomen olduğunu söyleyen Bak, "Yusuf Dikeç'in pozu tüm olimpiyatlarda ve hala bir fenomen. Çok doğal bir hareketini insanlar hemen kabullendiler. Bu güzel hareketi bu vizyonu kabullendi" açıklamasında bulundu.

"Annenize öf bile demeyin babanıza öf bile demeyin"

Bakan Bak, gençlerin anne ve babalarını çok sevmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Sizi başkalarının yönetmesine izin vermeyin ve anne babanızı çok sevin. Annenize of bile demeyin babanıza of bile demeyin çünkü onlar sizin için çok büyük çaba harcıyor. Onları mutlu edin daha çok mutlu olursunuz" ifadelerinde bulundu.

Ardından Bakan Bak, Dikeç ve Tarhan gençlerin sorularını yanıtladı. Kendisine kimi örnek aldığının sorulması üzerine Dikeç, "Örnek olarak benim de çok fazla örnek aldığım bir sporcu yok. Ama kişilik olarak aldığım vardı. Bir örnek almak yerine bir örnek olmak çok daha güzel" dedi.

Aynı sorunun kendisine sorulması üzerine Tarhan, "Herkes kendine bir örnek seçer ya benim bugüne kadar hiç örneğim olmadı ben hep kendimle yarıştım" dedi.

Program bitişinde Bakan Bak ve Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan hazırlanan atıcılık alanında atış yaptılar. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi, İmamoğlu çileden çıktı
img

Döner ayran 1 lira olunca, 1 ton döner 3 saatte tükendi
img

UEFA, Fenerbahçelileri çıldırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Tabii Spor nasıl izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD yayın linki Ordu okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Ordu'da okul yok mu (Ordu Valiliği Açıklaması)? EXXEN canlı maç izle! (ŞİFRESİZ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 26 Kasım EXXEN spor canlı izle Bayburt okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Bayburt'ta okul yok mu (Bayburt Valiliği Açıklaması)? İstanbul okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba İstanbul'da okul yok mu (İstanbul Valiliği Açıklaması)? Ankara okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Ankara'da okul yok mu (Ankara Valiliği Açıklaması)? Samsun okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Samsun'da okul yok mu (Samsun Valiliği Açıklaması)? Erzurum okullar tatil mi? SON DAKİKA 27 Kasım Çarşamba Erzurum'da okul yok mu (Erzurum Valiliği Açıklaması)? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (26 Kasım Salı) Nevşehir okullar tatil mi? SON DAKİKA 27 Kasım Çarşamba Nevşehir'de okul yok mu (Nevşehir Valiliği Açıklaması)? Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 27 Kasım Çarşamba Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.