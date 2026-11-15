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Bakan Bak, çiftlerde altın madalya kazanan Ebru Acer ve Sümeyra Türk'ü kutladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tayland'ın Pattaya kentindeki 2026 Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda çiftler altın madalyası kazanan Ebru Acer ve Sümeyra Türk'ü tebrik etti. Bak, mesajında sporcuları kutlayıp devam eden şampiyonada tüm sporculara başarı diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tayland'da düzenlenen 2026 Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda çiftlerde altın madalya kazanan Ebru Acer ve Sümeyra Türk için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tayland'ın Pattaya şehrinde düzenlenen 2026 Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda çiftlerde altın madalya kazanan Ebru Acer ve Sümeyra Türk'ü yürekten kutluyorum. Dünya şampiyonu olarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan milli sporcularımızın başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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