Azize Toy Zorluklara Rağmen Gelinlik Sektöründe Devam Ediyor

Malatya'da depremlerde iş yerleri yıkılan 63 yaşındaki Azize Toy, 27 yıldır sürdürdüğü gelinlik sektöründe kısa sürede yeniden işine dönerek zorluklara karşı mücadele ediyor. Aylık ortalama 20 gelinlik kiralayan Toy, işinin iyi gittiğini ve istihdam sağladığını belirtti.

Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde iki iş yeri yıkılan 63 yaşındaki Azize Toy zorluklara rağmen mesleğine devam ediyor.

Malatya'da yaklaşık 27 yıldır gelinlik sektöründe hizmet veren Azize Toy'un depremler öncesi faaliyet gösterdiği iki iş yeri yıkıldı. Deprem sonrası kısa sürede yeniden işine dönen Toy 27 yıl önce 2 gelinlikle başladığı mesleğini sürdürmeye devam etti.

İş yerinde 6 kadına istihdam sağlayan Toy, tüm olumsuzluklara rağmen pes etmediğini ifade ederek işlerinin iyi olduğunu söyledi.

Gelinlik fiyatlarının 25 bin TL'den başladığını kaydeden Toy, zirai dondan dolayı kayısının zarar görmesinin işleri bir miktar etkilediğini ancak buna rağmen aylık ortalama 20 gelinlik kiraladıklarını belirtti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
