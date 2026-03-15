Samsun Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Avcı: "2B Arazi Fiyatları Çiftçiyi Mağdur Ediyor"

Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) – Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, ilçede 2B arazileri için belirlenen rayiç bedellerin çevre illere göre yüksek olduğunu belirterek, çiftçilerin mağdur edildiğini söyledi.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde 2B arazilerinin satışında belirlenen rayiç bedellerin çevre illere göre çok yüksek olduğu iddiası tartışma yarattı. Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Avcı, özellikle Tokat'ın Erbaa ilçesi başta olmak üzere çevre bölgelerle kıyaslandığında fiyatların birkaç kat arttığını belirterek, yetkililere çağrıda bulundu.

Erdal Avcı, 2023 yılında çiftçilere gönderilen tebligatların yüksek bulunması nedeniyle iptal edildiğini ancak daha sonra yapılan denetim sonrasında fiyatların daha da yükseltildiğini belirtti.

İlgili denetmenin hiçbir köye gitmeden rayiç bedelleri yüksek belirlediğini anlatan Avcı, "Milli Emlak Müdürlüğü'nün boş arazi, yani çıplak arazi üzerinden fiyat tespiti yapması gerekirken, ne yazık ki üstündeki ürün de sanki Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne aitmiş gibi fiyat tespiti yapılmıştır. Hatta çok daha ileri giderek, bir tane ziraat mühendisi, ziraat teknikeri, bu işin uzmanı olmadan bu arazilerde 200-300 kilo civarında fındık veriminin olduğu iddia edilmiştir. Bunu hesaplayarak fiyatları 4-5 misli artırmıştır" diye konuştu.

Hasan Uğurlu Barajı nedeniyle ilçede geçmişte büyük göç yaşandığını hatırlatan Avcı, yeni uygulamanın da göçü artırabileceğini söyledi. Avcı, "Bu çiftçilerimizin zaten taban arazileri bu gölün altında kalmıştır. Zaten bu gölün altında kalarak Ayvacık ilçesi 50 bin göç vermiştir. Şu an nüfusumuz 18-19 bin civarındadır. Eğer bu uygulama devam ederse Ayvacık'taki nüfus 10 binlere düşecektir" dedi.

"Tokat Erbaa'da 10 lira, Ayvacık'ta 200 lira"

Avcı, çevre illerle yapılan karşılaştırmalarda rayiç bedeller arasındaki farkın dikkat çekici olduğunu belirterek, "Tokat ilimizin Erbaa'ya bağlı bir köyünde, oranın komisyonunun belirlediği rakam 10 lira. Ama Ayvacık'taki Çamalan Köyü için belirlenen rayiç, az önce söylediğim gibi 86 lira. Yine Çarşı Köyü için belirlenen, az önce bahsettiğimiz yerdeki Ayvacık komisyonunun belirlemiş olduğu ilçe komisyonumuzun rayiç bedeli 33 lira, müfettişin belirlediği rayiç fiyat ise 151 lira" diye konuştu.

Hesaplamalar arasında ciddi fark bulunduğunu ifade eden Avcı, çiftçilerin bu bedelleri karşılamakta zorlanacağını dile getirdi.

Avcı, Samsun milletvekillerine ve ilgili kurumlara çağrıda bulunarak fiyatların yeniden değerlendirilmesini istedi.

Kaynak: ANKA