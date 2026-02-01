Erdoğan'dan Çıldır Havalimanı'na Ticari Uçuş Talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın ziyaretinde Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için talimat verdiğini açıklamasının ardından, Aydın Ticaret Odası'nın (AYTO) Ocak ayı olağan meclis toplantısında da Çıldır Havalimanı konusu ana gündem maddelerinden biri oldu.

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. AYTO Başkanı Hakan Ülken'in başkanlığında yapılan toplantıda, 2026 yılına yönelik stratejiler, projeler, üyelerin sorun, talep ve çözüm beklentileri ele alınırken, Çıldır Havalimanı'nın Aydın'a kazandırılması konusu da kapsamlı şekilde istişare edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Aydın'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için çalışmaların başlatılacağını açıklaması ve ilgili kurumlara talimat verdiğini ifade etmesi, kentte büyük heyecan oluşturmuştu. Bu gelişmenin ardından AYTO Meclisi'nde de Çıldır Havalimanı'nın Aydın ekonomisine sağlayacağı katkılar masaya yatırıldı.

AYTO'nun, Çıldır Havalimanı'nın Aydın'a kazandırılması için uzun yıllardır çalışmalar yürüttüğü, belirli aralıklarla hazırlanan fizibilite raporlarının Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara sunulduğu hatırlatıldı. Toplantıda, havalimanının ticari uçuşlara açılmasının, sanayi, tarım, turizm ve ihracat başta olmak üzere Aydın'ın ekonomik kalkınmasına ivme kazandıracağı vurgulandı.

AYTO Başkanı Hakan Ülken, Çıldır Havalimanı'nın Aydın için stratejik bir yatırım olduğuna dikkat çekerek, sürecin yakından takip edileceğini ve Aydın iş dünyasının beklentilerinin ilgili mercilere iletilmeye devam edileceğini ifade etti. Ülken, açıklamasında "Ocak ayı Olağan Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik. 2026 stratejilerimizi, projelerimizi, Üyelerimizin sorun talep ve çözüm beklentilerini, Çıldır Havalimanı konusu başta olmak üzere Aydın'ımızın ekonomik kalkınması adına tüm alanlarda hamle setlerimizi istişare ettik" ifadeleri yer aldı. - AYDIN