AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık ve heyetiyle bir araya geldi

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, İl Başkan Yardımcısı Ümit Örü ve iş adamı Mehmet Nuri'yi birliğin merkezinde ağırladı.

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ve beraberindeki heyeti sıcak bir şekilde karşıladı. Görüşmede, Aydın'daki esnafların yaşadığı zorluklar, ekonomik şartlar ve bölgedeki ticaret hayatının iyileştirilmesi üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Başkan Alıcık, esnafların sorunlarına yönelik MHP'nin çözüm önerilerini dile getirirken, Künkcü de sahadan aldıkları geri bildirimleri paylaştı.

Toplantının ardından bir açıklama yapan AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, "MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, İl Başkan Yardımcısı Ümit Örü ve iş adamı Mehmet Nuri'yi birliğimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Esnaflarımızın sorunları üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Misafirlerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ise yaptığı açıklamada, esnafın toplumun bel kemiği olduğunu belirterek, "AYESOB'un değerli başkanı Muhammet Ali Künkcü ve ekibiyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Esnaflarımızın karşılaştığı zorlukları birinci elden dinleme fırsatımız oldu. MHP olarak, Aydın esnafının her zaman yanındayız ve onların refahı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN