Aydıntepe'de üreticiye 15 ithal angus düve teslim edildi

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında hak sahibi üreticiye 15 ithal angus ırkı gebe düve teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. Aydıntepe'nin Yapracık köyünde hayvancılıkla uğraşan Musa Eraslan'a TİGEM tarafından temin edilen 15 ithal angus ırkı gebe düvenin teslimi yapıldı.

Proje kapsamında üreticiye, her bir hayvan için 12 ay boyunca aylık bin 500 lira bakım ve besleme desteği sağlanacak. Hayvanlar ayrıca bir yıllık ücretsiz TARSİM sigortasından da yararlanacak.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerince gerekli kontrol ve tespitlerin tamamlandığı, proje kapsamındaki çalışmaların planlama doğrultusunda sürdüğü belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı