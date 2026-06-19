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Erikdibi Göleti Sulamasıyla 2 bin 940 dekar arazi suya kavuşacak

Erikdibi Göleti Sulamasıyla 2 bin 940 dekar arazi suya kavuşacak
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yapımı süren Erikdibi Göleti Sulaması kapsamında 21 bin 528 metre PE boru döşenecek, 98 sanat yapısı inşa edilecek. Projenin tamamlanmasıyla 2 bin 940 dekar tarım arazisine sulama imkanı sağlanacak.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yapımı süren Erikdibi Göleti Sulaması kapsamında 21 bin 528 metre PE boru döşenecek, 98 sanat yapısı inşa edilecek. Projenin tamamlanmasıyla 2 bin 940 dekar tarım arazisine sulama imkanı sağlanacak.

Erikdibi Göleti Sulaması inşaatında çalışmalar devam ediyor. Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma ile bölgede sulama altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Erikdibi Göleti'nden alınacak su, bölgedeki tarım arazilerine ulaştırılacak.

Projenin hizmete girmesiyle Aydıntepe'de 2 bin 940 dekar zirai arazi sulama suyuna kavuşacak. Çalışmanın, tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasına katkı sunması bekleniyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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