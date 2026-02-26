Aydınlı Tütün Üreticisi Dert Yandı: "Tütünün Kilo Maliyeti 260 Lira, Bizden Ortalama 250 Liraya Alıyorlar"

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde bu sene "geç başlayan" alımlar sebebiyle mağdur olduklarını belirten tütün üreticileri, tek fiyat uygulamasının kaldırılması sonrası şaşkınlık yaşadı. Üretici Nusret Altıntaş, "Bu tütünün bize kilo maliyeti zaten 260 lira. Şimdi bizden ortalama 250 liraya tütün alıyorlar. Yapılmaz bu iş. Daha cebimizden gidiyor. Zarar ediyoruz. 'Derdiniz ne?' diye soran yok" dedi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde tütün alımlarının bu yıl geç başlaması ve tek fiyat uygulamasının kaldırılması üreticilerin tepkisine neden oldu. Yıllık yaklaşık 3,5 milyon kilo üretimle ilin en önemli tütün merkezlerinden biri olan ilçede, aylarca depolarda bekleyen 2025 mahsulü tütünlerin alımına iki gün önce başlanırken, şirketlerin kaliteye göre kilo başına 100 ile 300 lira arasında değişen fiyat politikası uygulaması üreticilerde hayal kırıklığı yarattı. Ortalama alım fiyatının 250–260 lira bandında gerçekleştiğini belirten üreticiler artan maliyetler nedeniyle zarar ettiklerini ifade ederek destek talebinde bulunurken, şirket yetkilileri ise bu yıl fiyatların randıman esasına göre belirlendiğini açıkladı.

"Bu milletin, bu ülkenin çiftçiye ihtiyacı var"

Üretici Nusret Altıntaş yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Devlet en yüksek vergiyi tütünden alıyor. En yüksek vergiyi biz ödüyoruz. Tütün üreticisinin üstüne geliyorlar. Bu kadar da olmaz. Mazot olmuş 70 lira. Nasıl dikeceğiz biz tütünü? Nasıl yapacağız çiftçiliği? Erdoğan gelsin yapsın. Özgür Özel gelsin yapsın. Hangi birisi gelecekse yapsınlar, burada üretimi, çiftçiliği. Madem o kadar sanayiyi düşünüyorlarsa çiftçiyi de düşünsünler. Bu milletin, bu ülkenin çiftçiye de ihtiyacı var. Çiftçisiz bu dünya olmaz. Çiftçi olmazsa her şey biter. Yıllardan beri tütün yapıyoruz, rezillikten başka birşey değil. Üreticinin sahibi yok. Devlet bir tutturmuş sanayi. Çiftçiye destek olan yok. Kollayanımız yok. Şirketler desen dilinden ne çıkarsa o fiyata alıyor. Bizim halimiz bu işte. En büyük sıkıntımız fiyat. Bu tütünün bize kilo maliyeti zaten 260 lira. Şimdi bizden ortalama 250 liraya tütün alıyorlar. Yapılmaz bu iş. Daha cebimizden gidiyor. Zarar ediyoruz. 'Derdiniz ne?' diye soran yok. Büyükler bu konuya el atsın artık. Bu çiftçiye destek olsunlar. Gübrenin kilosu olmuş, bin-2 bin lira. Alıp atılmaz. Bu maliyetlerle zeytin, domates, sebze yetiştirilmez. Destek olmazlarsa bu çiftçilik biter, çiftçi biter. Çiftçi biterse İstanbul, Ankara, İzmir ne yiyecek? Hepsini dışarıdan getirmekle bu iş yürümez."

"Alımlar geç başladı"

Elif Cengi isimli 62 yaşındaki üretici ise, "Tütün alımları geç kaldı. Ucuz alıyorlar. Tarla kirası var 13-14 bin lira. Tütün var 250 lira. Bu işin içinden nasıl çıkacağız? Çok zorlanıyoruz. Mazot 1 litresi olmuş ne kadar para. Bizim şimdi borcumuz var, derdimiz var, kredimiz var. Nereden yatıracağız?" dedi.

Edinilen bilgilere göre şirket yetkilileri, tütün alımlarının başladığını ve bu yıl yeniden kalite esaslı fiyatlandırmaya geçildiğini belirtti. Yetkililer, tütünün kalitesine göre fiyatların belirlendiğini, tavan fiyatın 300 liradan başladığını, firmaya ve kaliteye bağlı olarak taban fiyatın ise 100-200 lira arasında değiştiğini ifade etti. Son yıllarda uygulanan tek fiyat politikasının kaldırıldığını kaydeden yetkililer, sözleşmelerde her kalite için ayrı fiyat bulunduğunu, alım sırasında tütünün kurutma biçimi, yabancı madde, çürük ve kum oranına bakılarak fiyatın netleştirildiğini aktardı.

Kaynak: ANKA