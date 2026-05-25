Vali Varol Didim ve Germencik'te vatandaşlarla buluştu

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Didim ve Germencik ilçelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlar ve esnafla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

İlk olarak Didim ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Vali Dr. Osman Varol, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. İlçe sakinlerinin talep, öneri ve beklentilerini dinleyen Vali Varol, esnafa hayırlı ve bol kazanç temennisinde bulundu. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Varol, sağlık, huzur ve esenlik dileklerini iletti. Vali Varol daha sonra Germencik ilçesine bağlı Tekin Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle sakinleriyle samimi bir ortamda bir araya gelen Varol, vatandaşların görüş ve taleplerini dinledi. Ziyarette mahalle sakinleriyle sohbet eden Vali Varol, gösterilen misafirperverlik dolayısıyla vatandaşlara teşekkür etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde birlik ve beraberlik mesajları verilirken, vatandaşlar da ziyaretlerinden dolayı Vali Varol'a teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı