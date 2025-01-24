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Aydın Valisi Canbolat'tan Germencik Kaymakamı Doğru'ya İade-i Ziyaret

Aydın Valisi Canbolat'tan Germencik Kaymakamı Doğru'ya İade-i Ziyaret
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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Germencik Kaymakamı Sultan Doğru'ya iade-i ziyarette bulunarak ilçenin gelişimi ve kamu hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Aydın Valisi Yakup Canbolat Germencik Kaymakamı Sultan Doğru'ya iade-i ziyarette bulundu. Vali Canbolat ve Kaymakam Doğru, bir süre sohbet ederek ilçenin gelişimi ve kamu hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, eşi Ayşegül Canbolat ile birlikte Germencik Kaymakamı Sultan Doğru'ya iade-i ziyaret gerçekleştirdi. İlçenin genel durumu, ekonomik faaliyetleri ve devam eden kamu projeleri hakkında Kaymakam Doğru'dan bilgi alan Vali Canbolat, Doğru'ya görevinde başarılar diledi. Kaymakam Sultan Doğru da Vali Canbolat ve eşine ziyaretinden dolayı teşekkür ederek Germencik'i daha da geliştirmek için var güçleriyle çalışacaklarını, ilçede hayata geçirilecek projeler ve çözüm bekleyen sorunlarla ilgili olarak Vali Canbolat ile sürekli iletişim halinde olacaklarını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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