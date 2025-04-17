Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı
Adalet Bakanı Tunç: 55 bin kişinin affedileceği iddiası doğru değil

55 bin mahkuma af mı geliyor? Bakan Tunç tartışmalara noktayı koydu
Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı

Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı
Günlerdir aranan 7 yaşındaki Cumali'nin cansız bedeni bulundu

Günlerdir aranan 7 yaşındaki Cumali'den acı haber

Aydın Valisi Canbolat, Spor Tesislerini Ziyaret Etti

Aydın Valisi Canbolat, Spor Tesislerini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Valisi Yakup Canbolat, kentte yapımı süren spor tesislerini yerinde inceledi. Adnan Menderes Stadyumu ve Pınarbaşı'ndaki Yüzme Havuzu projeleri hakkında bilgi aldı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat kentte yapımı süren kamu yatırımlarını yerinde incelemeye devam ediyor. Efeler ilçesinde spor tesislerini ziyaret eden Vali Canbolat, projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İlk olarak yapımı süren 6 bin seyirci kapasiteli Adnan Menderes Stadyumu'nu ziyaret eden Vali Canbolat, inşaat sahasında incelemelerde bulundu. Proje hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'den detaylı bilgi alan Vali Canbolat, stadyumun tamamlandığında Aydın'ın spor hayatına önemli bir katkı sunacağını vurguladı.

Ziyaretin ikinci durağı ise Pınarbaşı'nda inşa edilen Açık ve Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu oldu. Burada da çalışmaları yerinde değerlendiren Vali Canbolat, yine Müdür Yığmatepe'den bilgi aldı. Havuz projesinin tamamlanmasıyla bölgedeki spor altyapısının daha da güçleneceğine dikkat çeken Vali, yatırımların planlanan takvime uygun şekilde ilerlediğini belirtti.

Devam eden projelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yakup Canbolat, Aydınlı vatandaşların modern spor tesislerine kısa süre içinde kavuşacağını ifade etti. - AYDIN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.