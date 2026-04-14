AYTO'da devlet destekleri anlatıldı

Aydın Ticaret Odası (AYTO) tarafından düzenlenen destek bilgilendirme toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

AYTO Akademi Eğitim Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Aydın İl Müdürü Berkay Çetin Oral tarafından başta İmalat Sanayi İçin Kredi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı olmak üzere devletin sunduğu destekler hakkında kapsamlı bilgiler verildi. KOBİ'lerin üretim gücünü artırmaya yönelik desteklerin önemine dikkat çeken Oral, imalatçı ve büyüme hedefi olan işletmeler için sunulan fırsatları katılımcılarla paylaştı.Toplantıya AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Belgin Çekmen Altay da katılırken, program katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi. - AYDIN

