Aydın SMMM Odası, Güneş Enerjisi Sistemiyle Elektrik Üretmeye Başladı

Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası, çatısına kurulan güneş enerjisi sistemi ile kendi elektriğini üretmeye başladı. TÜRMOB'a bağlı odalar arasında bir ilki temsil eden çevre dostu proje düzenlenen törenle açıldı.

Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası, oda hizmet binasının çatısına kurulan güneş enerjisi sistemi (GES) ile kendi elektriğini üretmeye başlarken, proje düzenlenen törenle açıldı.

Aydın SMMM Odası hizmet binasının çatısına kurulan güneş enerjisi sistemi ile kendi elektriğini üretmeye başladı. TÜRMOB'a bağlı odalar arasında bir ilki temsil eden çevre dostu proje düzenlenen törenle açıldı. TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ve TÜRMOB yönetim kurulu üyelerinin katıldığı törenin açılışını Aydın SMMM Oda Başkanı Engin Ünsal yaptı.

Aydın SMMM Oda Başkanı Engin Ünsal artan enerji maliyetlerine karşı geliştirdikleri projeye ilişkin, "Bu gurur hepimizin. Odamıza yakışır bir hizmet binamız var. Oda binamız yaklaşık 20 yıl önce vizyoner bakış açısıyla mesleğimize kazandırılmıştır. Gerçekleştirdiğimiz yatırım ile ülke genelindeki birliğimize bağlı odalar arasında kendi enerjisini üreten ilk hizmet binası olarak yerimizi aldık. Meslektaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Aydın SMMM Oda Başkanı Ünsal, projenin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken'e ayrıca teşekkürlerini sundu.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Yeşil enerji çok önemli. Kendi enerjisini üreten ilk oda binamız oldu. TÜRMOB Genel Merkez binası da dahil olmak üzere kendi camiamızda bunu gerçekleştiren ilk odamız. TÜRMOB, 77 mali müşavir odası, 8 yeminli mali müşavir odası ile ülke ekonomimizin kayıt altına alınması ve kamu finansmanının sağlanmasına büyük katkılar sunmakta. Kamu yararına yaptığınız görevlerin yanı sıra Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri içinde çevreyi korumak, karbon miktarını azaltmak, yeşil dönüşümü sağlayabilmek hatta karbon vergilemesiyle ilgili sürdürülebilirlik, bizim mesleğimizin temel görevleri arasında yer alacak. Sürdürülebilir kalkınma hamlelerine ulaşabilmek anlamında yeşil enerjiye ilk adımı gerçekleştirmek çok değerli. Bugün çok tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Odalarımız arasında ilk defa bir odamız kendi enerjisini üretmeye başlıyor" ifadelerini kullandı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ise, mali müşavirler arasındaki dayanışma ve birlikteliğe dikkat çekerek, "Türkiye'deki meslek odaları içinde meslektaşlarını en iyi koruyan meslek odası TÜRMOB, sizi kutluyorum" dedi.

Törene, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Defterdarı Veysel Sezgin, Vergi Dairesi Başkanı Serdar Şahin, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Zeynep Yılmaz ile Türkiye İş Kurumu Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi de katıldı. - AYDIN