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Aydın Karpuzlu'da Deve Güreşi İçin Hazırlıklar Sürüyor

Aydın Karpuzlu'da Deve Güreşi İçin Hazırlıklar Sürüyor
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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde 24 Kasım Pazar günü yapılacak deve güreşleri için görevli atamaları gerçekleştirildi. Deveci Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu, etkinliği düzenlemek üzere Karpuzlu güreş komitesini görevlendirdi.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde 24 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan deve güreşleri için hazırlıklar devam ederken, görevli atamaları gerçekleştirildi.

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin vazgeçilmez kültürel etkinliklerinden deve güreşi festivallerinde heyecan sürüyor. Deveci Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) tarafından 24 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan deve güreşleri için görevli atamaları yapıldı. DEGÜF tarafından gerçekleştirilen atamalar neticesinde Karpuzlu ilçesindeki deve güreşlerinin güreş koordinatörlüğünü Karpuzlu güreş komitesi üstlenecek.

DEGÜF sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "24.11.2024 Pazar günü yapılacak olan Aydın/Karpuzlu Deve Güreşinin görevli atamaları Hakem Kurulu Başkanlığımızca yapılmıştır. Görevlilerin güreş başlama saatinden en geç 30 dakika öncesinde görev yerlerinde hazır bulunmaları zorunludur. Tüm görevlerin ve genel olarak tüm işleyişlerin Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Yönetmeliğine uygun olarak yapılması zorunludur.

Güreşlerin hayırlı olmasını diler, kazasız belasız seyir zevki bol güzel güreşler olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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