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Aydın'ın pamuk başkenti Söke'de pamuk ekili alanlarda incelemeler yapıldı

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Tarım ve Orman Aydın İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Söke ilçesindeki pamuk ekili alanlarda incelemelerde bulundu. Söke Pamuğu, Aydın ilindeki toplam pamuk ekili alanlarının yüzde 55'ine denk gelen üretim hacmiyle coğrafi işaret alarak mahreç işareti taşıyan ürünler arasında yer alıyor.

Tarım ve Orman Aydın İl Müdürü İbrahim Altıntaş il genelindeki pamuk ekli alanlarının yüzde 55'ine denk gelen 319 bin dekar ile üretim yapılan Aydın'ın pamuk başkenti Söke'de pamuk ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

Aydın ilinde pamuk üretimi, 2024 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi verilerine göre 571 bin dekarlık bir alanı kapsıyor. Bu alanın en büyük kısmı ise Aydın'da pamuk üretiminin başkenti olan Söke ilçesinde bulunuyor. Söke Pamuğu, ekili 319 bin dekar alan ile Aydın ilindeki toplam pamuk ekili alanlarının yüzde 55'ine denk gelen üretim hacmiyle coğrafi işaret alarak mahreç işareti taşıyan ürünler arasında da yerini alıyor.

Tarım ve Orman Aydın İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Berhuni ve müdürlük personelleri ile birlikte Söke ilçesindeki pamuk ekili alanlarda incelemelerde bulundu. Altıntaş, yaptığı incelemeler sırasında üreticilere bereketli ve hayırlı bir sezon dileklerini iletti.

"240 milyon TL ödeme yapıldı"

Sökeli pamuk üreticisine 2023 yılı Pamuk Fark Ödemeleri Desteği kapsamında 240 milyon TL ödeme yapıldığını belirten Altıntaş, "2023 yılı Pamuk Fark Ödemeleri Desteği kapsamında Aydın genelinde 5942 üreticiye toplamda 397 milyon TL destek sağlandı. Bu destekten en büyük payı ise Söke ilçesi aldı. İlçedeki 2 bin 583 üreticiye toplamda 240 milyon TL ödeme yapıldı" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İbrahim Altıntaş Altıntaş Ekonomi Söke Çiftçilik Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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