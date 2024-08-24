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Aydın'ın Karpuzlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çiftçilerle Buluştu

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Karpuzlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Onay, Çobanhisa Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda çiftçilerle bir araya geldi. Toplantıda, 2024 yılı üretim sezonunda karşılaşılan sorunlar masaya yatırıldı ve çiftçilere yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirme yapıldı.

Aydın'ın Karpuzlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Onay, Çobanhisa Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda çiftçilerle buluştu.

Karpuzlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çobanisa Mahallesi'nde düzenlenen çiftçi toplantısında 2024 yılı üretim sezonunda karşılaşılan sorunlar masaya yatırıldı. İlçe Müdürü Ahmet Onay ve konu sorumlusu personellerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, hayvancılıkta yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda, çiftçilerin tarımsal konularda yaşadığı sorunlar dinlenerek çözüm önerileri üzerinde istişarede bulunuldu. İlçe Müdürü Ahmet Onay, üreticilerin taleplerine ve sorunlarına yönelik çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyerek, tarımsal üretimin daha verimli hale getirilmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Çiftçiler, karşılaştıkları zorluklar ve beklentileri konusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunurken, toplantı çiftçilerin taleplerine yönelik planlamaların yapılması ve bölgedeki tarımsal faaliyetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülmesi için önemli bir zemin oluşturdu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Onay Karpuzlu Ekonomi Çiftçilik Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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