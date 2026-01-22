Aydın'ın iş gücü için bir araya gelecekler

Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında gerçekleştirilecek.

Aydın'ın, işgücü istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu 2026 yılı 1. Olağan Toplantısı gerçekleştirilecek. Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında gerçekleştirilecek olan toplantı, kurum müdürlerinin katılımıyla 27 Ocak Salı günü saat 10.30'da Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) toplantı salonunda yapılacak. - AYDIN