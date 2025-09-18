Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Taşındı
Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen eski binasından taşınarak Zafer Mahallesi'nde yeni bir hizmet binasında faaliyet göstermeye başladı.
Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü binası depreme dayanıksız olduğu için müdürlük, Zafer Mahallesi'ne taşındı.
Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Hasanefendi-Ramazanpaşa Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzerindeki hizmet binasında vatandaşlara uzun yıllardan beri hizmet veriyor. Depreme dayanıksız olduğu belirlenen müdürlük binası boşaltıldı. Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Zafer Mahallesi 123 sokakta bulunan bir binaya taşındı. Üniversite bölgesine yakın bulunan Müdürlük, yeni yerinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel