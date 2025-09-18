Haberler

Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Taşındı
Güncelleme:
Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Hasanefendi-Ramazanpaşa Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzerindeki hizmet binasında vatandaşlara uzun yıllardan beri hizmet veriyor. Depreme dayanıksız olduğu belirlenen müdürlük binası boşaltıldı. Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Zafer Mahallesi 123 sokakta bulunan bir binaya taşındı. Üniversite bölgesine yakın bulunan Müdürlük, yeni yerinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
